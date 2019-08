Sekiro Shadows Die Twice: è ora possibile giocare nei panni di Vegeta

Continuano ad essere pubblicate a cadenza regolare nuove mod per Sekiro Shadows Die Twice e, ancora una volta, vi parliamo di una creazione dedicata a Dragon Ball Z.

Grazie al lavoro dei modder è ora possibile eliminare i pericolosi nemici che si aggirano intorno alla tenuta degli Ashina nei panni di Vegeta, il celebre principe dei Sayian ed eterno rivale di Goku. Esattamente come la mod di Krilin, anche in questo caso si tratta solo ed esclusivamente della sostituzione del modello tridimensionale del Lupo Senza un Braccio e non aspettatevi quindi animazioni, effetti sonori o mosse speciali diversi da quelli originali del titolo From Software. Una piccola curiosità di questa mod riguarda il modello del personaggio, il quale non è stato estratto da uno degli episodi di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi come quello di Krilin ma dal picchiaduro crossover del 2006 intitolato Battle Stadium D.O.N. Nel caso doveste essere interessati all'installazione della mod, disponibile solo su PC, potete trovare tutti i dettagli sulla relativa pagina di NexusMods.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra Vegeta in movimento contro uno dei boss del titolo, vi ricordiamo che Sekiro ha sfiorato le 4 milioni di copie vendute solo qualche settimana fa. Sapevate che di recente Nvidia ha realizzato uno splendido PC dedicato a Sekiro Shadows Die Twice?