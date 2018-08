Sekiro Shadows Die Twice potrebbe includere le microtransazioni secondo il PSN UK

Sekiro Shadows Die Twice potrebbe includere microtransazioni? Su ResetERA il dibattito è aperto, in quanto la dicitura "In-Game Purchases Optional" è presente sulla pagina del gioco sul PlayStation Store inglese.

La nota in questione viene riportata esclusivamente sul PSN UK e non è presente su Steam, Xbox Store o sullo store PlayStation di altre nazioni, cosa che farebbe pensare quindi a un semplice errore. Su ResetERA c'è chi ipotizza invece che la frase "In-Game Purchases" possa riferirsi in realtà non tanto alla presenza di microtransazioni, quanto a Season Pass e DLC con contenuti aggiuntivi.

Al momento la situazione non è chiara, Activision e From Software non hanno mai annunciato DLC o microtransazioni per Sekiro Shadows Die Twice, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Ricordiamo che il nuovo gioco degli autori di Bloodborne e Dark Souls sarà disponibile dal 19 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.