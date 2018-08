Sekiro Shadows Die Twice premiato come miglior gioco della Gamescom 2018

Dopo gli apprezzamenti ricevuti per Bloodborne e la serie di Dark Souls, sembrerebbe che From Software stia confezionando un nuovo prodotto capace di impressionare critica e fanbase. Sekiro: Shadows Die Twice è stato infatti premiato alla Gamescom 2018 come miglior gioco della fiera di Colonia.

Se Sekiro: Shadows Die Twice è stato il gioco premiato dalla giuria, il pubblico ha scelto invece Super Smash Bros. Ultimate (cogliamo l'occasioni per segnaliarvi che è stato annunciato un nuovo Pro Controller basato sul brawler per Nintendo Switch). Fra gli altri premiati, troviamo Ubisoft come miglior sviluppatore e Activision Blizzard come miglior publisher, mentre miglior Streamer/Let's Player e miglior stand vanno rispettivamente a HandOfBlood e Fortnite.

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice sarà pubblicato da Activision il 19 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. From Software ha assicurato che il suo nuovo gioco offrirà un quantitativo di contenuti comparabile a quello offerto da Bloodborne e Dark Souls. Secondo le informazioni emerse sul PlayStation Store britannico, il gioco potrebbe includere le microtransazioni. Ricordiamo che la nostra rubrica "La Voce del Popolo" è attualmente dedicato proprio all'action-adventure di From Software. Per tutte le altre informazioni su Sekiro: Shadows Die Twice, vi rimandiamo alla nostra nuova Video Anteprima.