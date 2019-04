Sekiro: Shadows Die Twice si presenta nel Trailer con le citazioni della Stampa!

L'ultima opera targata Hideta Miyazaki ha ormai compiuto il proprio trionfante esordio sul mercato videoludico, catturando un'accoglienza decisamente calorosa tanto dal pubblico quanto dalla critica.

From Software ha dunque deciso di festeggiare il successo della sua nuova IP tramite la pubblicazione di un nuovo Trailer dedicato, all'interno del quale vengono riportati i giudizi della stampa specializzata internazionale. Come da tradizione, potete visionare il filmato direttamente in apertura a a questa news. Caratterizzato da una breve durata, questo risulta comunque decisamente coinvolgente! Al suo interno vengono infatti mostrate alcune istantanee della travagliata avventura che i Giocatori si ritrovano ad intraprendere nei panni del Lupo, Shinobi determinato a superare ogni sfida necessaria per portare a compimento la sua missione, pur avendo tragicamente perso il proprio braccio sinistro.

Sekiro: Shadows Die Twice getta gli Utenti nel bel mezzo di un mondo ostile, all'interno del quale dovranno ricorrere ad ogni possibile astuzia e strumento per non risultare sconfitti. Per aiutarvi nella vostra missione, abbiamo inserito sulle pagine di Everyeye una Guida a tutti gli strumenti prostetici, all'interno della quale descriviamo dove e come è possibile trovarli. Si tratta sicuramente di attrezzature quantomeno intriganti, tanto che alcuni appassionati hanno deciso di riprodurre alcuni strumenti prostetici di Sekiro!