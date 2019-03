Sekiro Shadows Die Twice: i primi 15 minuti di gameplay in italiano

Nell'attesa di ricevere il responso della stampa di settore con le prime recensioni di Sekiro, e di proporvi ovviamente la nostra analisi approfondita sulla nuova fatica soulslike di From Software e Activision, vi mostriamo i primi 15 minuti dell'avventura.

Il filmato che campeggia a inizio articolo, tratto dal nostro nuovo canale YouTube di Everyeye on Demand, ci permette di familiarizzare con le dinamiche di combattimento che caratterizzeranno l'adrenalinico action ruolistico di Hidetaka Miyazaki.

Le mortali creature e i letali guerrieri che affolleranno questa dimensione legata indissolubilmente alla mitologia orientale e alla storia del Giappone Feudale di fine '500 ci daranno del filo da torcere sin dalle primissime battute della campagna principale, come potete intuire scorrendo le scene di gameplay registrate nel primo quarto d'ora in compagnia dello shinobi protagonista dell'ultima epopea degli autori di Dark Souls e Bloodborne.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende il 22 marzo in coincidenza con il lancio di Sekiro: Shadows Die Twice su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento prima della nostra recensione, vi consigliamo di leggere lo speciale di Carmine Capobianco sull'arte della spada Kenjutsu che ha ispirato Miyazaki nello sviluppo del progetto di Sekiro.