Sekiro: Shadows Die Twice protagonista della nuova cover di Game Informer

Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo promettente action game sviluppato da From Software, sarà il protagonista della copertina di febbraio 2019 del noto magazine videoludico Game Informer.com.

Si tratta di una grande notizia per tutti coloro che attendono il nuovo gioco diretto da Hidetaka Miyazaki, dal momento che nel corso del mese emergeranno numerosi nuovi dettagli sul titolo. I responsabili di Game Informer.com, infatti, hanno avuto il privilegio di provare con mano il gioco per due ore in quel di Tokyo, nonché di discutere apertamente con il game director riguardo al sistema di progressione, all'esplorazione, e molto altro. Il coverage è stato presentato tramite un trailer (visionabile a questo indirizzo) ed un suggestivo artwork, che potete ammirare in formato integrale in calce alla notizia.

Dopo aver concluso la trilogia di Dark Souls, e nel bel mezzo della tempesta di richieste legate all'eventuale arrivo di Bloodborne 2, From Software e Hidetaka Miyazaki stanno dando vita a Sekiro: Shadows Die Twice, un progetto nato inizialmente per essere il successore diretto di Tenchu, ma poi evolutosi in un'idea completamente originale. Il titolo, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori e ai video di gameplay pubblicati ad oggi, potrebbe incarnare un perfetto ibrido tra i Soulsborne e lo stesso Tenchu, grazie alla commistione di combattimenti all'arma bianca e di meccaniche stealth.

Sekiro: Shadows Die Twice sarà pubblicato da Activision su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo.