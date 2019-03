Sekiro Shadows Die Twice: rotto il Day One, prime copie in vendita in alcuni Paesi?

Nonostante manchino ancora diversi giorni all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, in rete cominciano ad apparire le prime segnalazioni di chi afferma di aver già comprato l'ambizioso action soulslike di From Software presso dei rivenditori incuranti delle indicazioni di Activision.

Alcuni acquirenti sorpresi della presenza del gioco tra gli stand del loro negozio di videogiochi preferito, come l'utente di Twitter conosciuto come Pablo Garcia, ha voluto renderci partecipi della sua gioia pubblicando online delle foto che ritrarrebbero le custodie di Sekiro (nella sua versione per Xbox One) già in vendita presso un commerciante messicano non meglio specificato.

Anche stavolta, come nel caso del furto di copie di Kingdom Hearts 3 e della vendita anticipata di FIFA 19, non possiamo che consigliare a chi ci segue di prestare particolare attenzione alle indiscrezioni e, presumibilmente, alle scene di gioco che trapeleranno online in questi giorni per non incappare in qualche spoiler su Sekiro prima dell'effettiva pubblicazione del titolo, prevista per il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A prescindere dalla veridicità o meno di queste indiscrezioni, nell'attesa di tuffarci nella brutale dimensione action di From Software su queste pagine trovate il resoconto di Francesco Fossetti dell'ultima prova londinese di Sekiro: Shadows Die Twice.