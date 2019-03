Sekiro Shadows Die Twice: come sbloccare tutti i finali

In base alle scelte compiute nel corso dell'avventura, in Sekiro: Shadows Die Twice è possibile sbloccare più di un finale. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli tutti, in modo da completare il gioco al 100%.

In tutto sono presenti quattro finali, a tutto beneficio della longevità di Sekiro. Di seguito vi spieghiamo come sbloccarli tutti.

Finale Shura

Questo è di gran lunga il più facile da ottenere, ma anche il "peggiore". Per sbloccarlo vi basta arrivare al punto in cui bisogna tornare al castello di Ashina e salire sul tetto per la seconda volta, dove ad attendervi ci sarà il Grande Shinobi Gufo. Dopo aver parlato con lui potrete scegliere se essere fedeli alla sua dottrina o a Kuro. Per sbloccare il finale Shura, scegliete di obbedire al Grande Shinobi Gufo e affrontate le due boss fight che verranno innescate da questa scelta. Dal momento che questo percorso elimina una parte significativa del gioco, vi sconsigliamo di imboccarlo durante la prima partita.

Finale Separazione Immortale

Questo può essere considerato il finale "predefinito" del gioco. Quando il Grande Shinobi Gufo vi chiede di fare la vostra scelta, decidete di restare con Kuro e sconfiggete il Gufo. Dopo limitatevi a seguire le indicazioni di Kuro finché non affronterete il boss finale al di fuori di Ashina. Supponendo che non abbiate completato nessuna delle missioni secondarie che daranno accesso agli altri finali, in questo modo otterrete l'epilogo Separazione Immortale.

Finale Purificazione

Anche per ottenere questo finale dovrete decidere di allearvi con Kuro. Dopo aver sconfitto il Grande Shinobi Gufo, però, dovrete completare i seguenti passaggi nell'ordine riportato:

Dopo aver sconfitto Gufo raggiungete la stanza in cui si trova Isshun e origliare la sua conversazione con Emma. Ascoltate cosa abbia da dire lo stesso Kuro. Riposate presso l'Idolo dello Scultore e raggiungete il piano superiore per parlare con Emma di Kuro. Quando vi chiede se siete d'accordo con lei, rispondete di sì. Riposatevi di nuovo e parlate ancora una volta con Emma. Dopo la conversazione andate subito a sinistra, verso le tombe, e parlate di nuovo con Emma. Adesso dovete origliare la conversazione dello Scultore. Nascondetevi dietro le tombe per non farvi scoprire. Ritornate da Emma per ricevere campanella da usare presso la statua del Buddha. Dopo averlo fatto, tornate nell'area in cui avete affrontato Falena. Si sbloccherà una nuova boss fight: portatela a termine con successo per sbloccare il finale Purificazione.

Finale Ritorno

Anche in questo caso, dopo aver giurato fedeltà a Kuro dovrete seguire una serie di passaggi con un ordine preciso. Prima di tutto dovrete raccogliere i due Frutti del Serpente dai Serpenti Giganti. Il primo si trova nell'area in cui avete battuto la Scimmia Guardiana, mentre il secondo si trova in direzione del tempio di Senpou, presso il Monte Kongo.

Dopodiché andate a far visita alla Bambina Divina presso il Tempio Senpou. Porgetele la pergamena che si trova nello stagno, vicino al terzo idolo del tempio. Fatto questo, la Bambina Divina sparirà trasformandosi in un'illusione. Non vi resta che seguirla.

Completata la sezione di inseguimento, la bambina vi chiederà di cercare il monaco che si trova nella grotta buia, vicino al tempio in cui vi trovate in questo momento. Parlate col monaco e tornate dalla bambina per ottenere Lacrime congelate di drago. Adesso siete pronti per affrontare il boss finale. Una volta sconfitto, andate da Kuro e consegnategli le Lacrime per sbloccare il finale Ritorno.