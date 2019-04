Sekiro Shadows Die Twice "sconfitto": un Giocatore lo termina senza subire danni!

Ancor prima della sua pubblicazione, Sekiro: Shadows Die Twice aveva attirato l'attenzione dei Giocatori in cerca di una sfida, promettendo un combat system particolarmente tecnico.

Anche il nostro Francesco Fossetti, nella sua Recensione di Sekiro: Shadows Die Twice, non ha esitato a presentare l'avventura del Lupo come il "Gioco From Software più difficile di sempre". A quanto pare, però, c'è chi, perseverando, è riuscito a "domare" l'ultima produzione di Hayao Miyazaki! Si tratta dell'Utente noto su Youtube con il nickname di "Faraaz Khan", il quale è riuscito a portare a termine il gioco in circa un'ora e tre quarti, senza mai morire e, soprattutto, senza mai subire alcun danno!

Un risultato decisamente notevole, che potete osservare integralmente tramite il video pubblicato dall'abile Giocatore sul proprio canale Youtube. Come di consueto, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione! Per chi ancora non ha terminato il Gioco segnaliamo che, ovviamente, al suo interno saranno presenti spoiler. La run realizzata da Faraaz Khan è decisamente appassionante, cosa ne pensate?

Ad ogni modo, la difficoltà del Gioco non sembra aver eccessivamente spaventato il pubblico: Sekiro Shadows Die Twice ha infatti venduto circa due milioni di copie in meno di dieci giorni dal lancio!