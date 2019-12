Sekiro Shadows Die Twice: scoperto un segreto sul mercante Anayama

Dopo aver scoperto il Dragonrot Pellets, il modder Lance McDonald è riuscito a scoprire un altro segreto di Sekiro Shadows Die Twice tra i contenuti tagliati del gioco. Il segreto in questione riguarda il personaggio non giocante Anayama, il ladro divenuto mercante.

Avvertenza spoiler: quanto stiamo per riportare potrebbe contenere degli spoiler sulla storia di Sekiro Shadows Die Twice. Se ancora non avete completato il gioco, dunque, vi invitiamo a leggere la notizia con la dovuta cautela.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, Anayama può essere contagiato e guarito dal Mal del Drago come tutti gli altri NPC. Usando il Dragon Rot Pellets per guarire tutti i personaggi e tornando da lui, tuttavia, Anayama non manifesta nessuna reazione al giocatore.

Se invece donerete il rimedio al Mal di Drago solo a lui, il mercante accetterà il vostro dono con un prezzo simbolico di un Sen. Una volta che Anayama sarà guarito, il mercante vi ringrazierà per averlo curato e si metterà a recitare delle linee di dialogo inedite.

Come se non bastasse, quel Sen che vi ha donato vi sarebbe venuto in soccorso alla fine del gioco, quando Anayama vi offrirà un buono per ottenere uno sconto da tutti i mercanti, al prezzo simbolico di un Sen. Cosa ne pensate di questo segreto?

Con l'occasione ricordiamo che Sekiro Shadows Die Twice è presente tra le nomination di gioco dell'anno ai Game Awards 2019.