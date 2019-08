Sekiro Shadows Die Twice sfiora le 4 milioni di copie vendute

Sono ormai trascorsi diversi mesi dal debutto sul mercato di Sekiro: Shadows Die Twice, l'ultimo apprezzatissimo titolo dei creatori di Dark Souls e Bloodborne, che continua ad avere un certo successo.

Stando infatti a quanto dichiarato dal più che affidabile Daniel Ahmad, utente Twitter che pubblica spesso informazioni sui dati di vendita dei videogiochi, il gioco con protagonista il Lupo Senza un Braccio è arrivato a quota 3,8 milioni di copie vendute lo scorso giugno 2019. A confermarlo è lo screenshot pubblicato da Ahmad, che mostra l'annuncio in giapponese da parte di Kadokawa Corporation, azienda facente parte dello stesso gruppo degli sviluppatori del titolo. Dal momento che sono trascorsi ormai quasi due mesi dal raggiungimento di questo notevole traguardo, non è da escludere che l'ultima fatica di From Software sia ormai vicinissima ai 4 milioni.

Nel frattempo vi ricordiamo che From Software è al lavoro sull'open world Elden Ring, gioco di ruolo di stampo action realizzato in collaborazione con George R.R. Martin. Al momento del gioco si è visto un solo trailer in CG e sono in molti a sperare che Elden Ring si faccia vedere alla GamesCom 2019.

