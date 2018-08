Sekiro: Shadows Die Twice si mostra in altri 80 minuti di gameplay alla GamesCom

Grazie alla nuova demo presente alla GamesCom 2018, Sekiro Shadows Die Twice si sta rendendo protagonista di numerosi video tratti dalla versione di prova del titolo. In cima e in calce alla notizia trovate le nuove sequenze di gioco, con oltre 80 minuti di gameplay inedito.

Come potete vedere in cima e in calce alla notizia, i nuovi video gameplay ci permettono di dare uno sguardo più approfondito alla demo di Sekiro: Shadows Die Twice che sarà giocabile alla GamesCom dal 21 al 24 agosto. Con l'occasione possiamo vedere da vicino il sistema di combattimento, le abilità messe a disposizione del giocatore, la varietà dei nemici e le fasi stealth.

A questo indirizzo trovate anche un altro filmato dedicato ai combattimenti, mentre qui potete dare un'occhiata alle fasi esplorative che mettono in luce la verticalità del level design. Cosa ne pensate del gioco?

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile dal 22 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, insieme a una Collector's Edition che include il gioco completo, la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete che potremo collezionare in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale.