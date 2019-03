Sekiro Shadows Die Twice si mostra in un nuovo e ricco Gameplay in Playstation Underground

L'attesa per la pubblicazione della nuova fatica di Casa From Software sta per giungere al termine. Per prepararci a dovere all'occasione, il nuovo appuntamento con Playstation Underground ci accompagna alla scoperta di questo nuovo Titolo.

Al suo interno, possiamo infatti osservare circa venti minuti di gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, grazie ai quali i giocatori e le giocatrici possono dare un ulteriore sguardo ad ambientazioni e caratteristiche del Gioco. In particolare, a livello ambientale, il Video proposto si concentra su due specifiche location: Senpou Temple e Hirata Estate. Inoltre, particolare attenzione è dedicata alle caratteristiche dei sistemi di sviluppo del personaggio. Un utile strumento, dunque, per approfondire alcune delle meccaniche che caratterizzano il Gioco, che ha visto proprio oggi la pubblicazione di un corposo nuovo Gameplay Trailer. Come di consueto, potete trovare il nuovo episodio di Playstation Underground direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una Buona Visione!



Ai Lettori e alle Lettrici che non vedono l'ora di poter mettere le proprie mani sulla nuova produzione targata From Software, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è attualmente disponibile un ricco provato di Sekiro: Shadows Die Twice, all'intero del quale il nostro Francesco Fossetti vi accompagna per un'ultima volta prima della recensione alla scoperta dei misteri che si celano all'interno di questo attesissimo Titolo.