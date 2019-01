Sekiro Shadows Die Twice, è ufficiale: si potrà mettere il gioco in pausa!

La ricca anteprima su Sekiro: Shadows Die Twice offertaci da Game Informer svela un nuovo, interessante particolare riguardante le dinamiche di gioco dell'attesissimo action soulslike di From Software.

Come suggerito dal Manager of Marketing Yasuhiro Kitao con le dichiarazioni riguardanti la componente online di Sekiro, l'assenza del multiplayer consentirà agli autori nipponici di implementare una caratteristica sconosciuta ai precedenti capitoli della "serie estesa" di Dark Souls e Bloodborne, ovvero la possibilità di mettere il gioco in pausa.

A chi si è cimentato con i passati capolavori soulslike diretti da Hidetaka Miyazaki, infatti, non era consentito fermare l'azione di gioco in ragione delle invasioni degli altri utenti e dell'onnipresente sistema di "messaggistica ingame" che consentiva agli appassionati di inviare suggerimenti e brevi commenti testuali agli altri giocatori online.

Caduto questo obbligo, quindi, chi deciderà di indossare i panni dello shinobi dell'ultima fatica action ruolistica di From Software e Activision potrà finalmente riprendere fiato tra un combattimento e l'altro senza correre il rischio di essere abbattuto dal nemico di turno. La sola presenza della funzione di pausa, oltretutto, apre degli scenari inediti per quanto concerne le meccaniche di gestione dell'inventario, degli oggetti consumabili e delle abilità.

Gli autori giapponesi, a tal proposito, hanno già confermato l'adozione di un sistema di progressione basato su un albero di potenziamenti e specializzazioni a cui accedere, appunto, mettendo il gioco in pausa. A questo punto non ci resta che ricordarvi che Sekiro Shadows Die Twice sarà disponibile a partire dal 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.