Sekiro Shadows Die Twice simile a Dark Souls 3 e Bloodborne per quantitativo di contenuti

Nel corso della Gamescom 2018, VG247.com ha chiesto a Yasuhiro Kitao, manager di FromSoftware, qualche informazione sul quantitativo di contenuti e sulla longevità di Sekiro: Shadows Die Twice.

A tal proposito, ha dichiarato che l'action/adventure sarà grande quanto i più recenti lavori della compagnia - Dark Souls 3 e Bloodborne - sebbene sia davvero difficile stimare in maniera precisa il numero di ore necessario a completare tutto.

"Non possiamo fornire un numero specifico di ore al momento, ma crediamo che, in termini di volume, non sarà molto differente dai nostri titoli recenti". Ha poi aggiunto: "Nei nostri giochi la longevità varia da giocatore a giocatore. Per quanto riguarda Sekiro, stiamo cercando di ottenere un risultato simile per quanto riguarda la grandezza e la varietà del mondo di gioco".

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi riterreste soddisfatti in tal caso? Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 marzo 2019, anche in versione Collector's Edition. Tale edizione include il gioco completo, la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete collezionabili in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale.