Sekiro Shadows Die Twice, sognando il sequel su next-gen: ecco il trailer fanmade in UE5

Sin da quando è stato distribuito pubblicamente da Epic Games, l'Unreal Engine 5 viene impiegato dagli sviluppatori amatoriali per creare trailer fanmade di tanti classici del passato, come ad esempio Silent Hill. Altri, invece, si applicano invece per realizzare dei concept per dei possibili sequel tra i titoli recenti più acclamati.

In quest'ultima categoria ricade Sekiro Shadows Die Twice, l'action game con cui FromSoftware ha saputo conquistare milioni di giocatori grazie al suo frenetico e innovativo sistema di combattimento. Sebbene la software house non abbia mai parlato di un possibile seguito, e nel mentre sembra avvicinarsi sempre più il momento del ritorno di Armored Core, un fan ha deciso di realizzare un trailer fanmade di Sekiro Shadows Die Twice 2.

Sekiro II Shadow Resurrection è il titolo del concept fanmade curato dal canale YouTube Enfant Terrible. Come potete osservare tramite il filmato che trovate in apertura, l'autore ha saputo catturare sapientemente l'estetica e la caratterizzazione stilistica che contraddistingue l'opera di FromSoftware in un trailer dallo stampo cinematografico. Cosa ne pensate di questo lavoro? Vi piacerebbe l'arrivo di un seguito di Sekiro Shadows Die Twice?

Pur non avendo mai discusso della continuazione dell'opera e al netto dell'assenza di DLC dedicati al gioco originale, uno dei finali di Sekiro Shadows Die Twice sembrava lasciare spazio ad un possibile prosieguo dell'avventura di Lupo.