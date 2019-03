Sekiro Shadows Die Twice: spuntano i Finali Multipli dalla lista dei Trofei

Il recente leak della lista dei Trofei sbloccabili di Sekiro: Shadows Die Twice potrebbe aver svelato una delle caratteristiche del nuovo action soulslike di From Software meno "pubblicizzate" dagli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki, ossia la presenza di finali multipli.

A voler dar retta alle informazioni fornite dall'utente di Reddit che ha deciso di pubblicare la lista dei Trofei e che, conseguentemente, afferma di essere entrato già in possesso di una copia del gioco, sembra infatti che lo sblocco dell'agognato Trofeo di Platino possa avvenire solo dopo aver completato i diversi finali multipli della campagna principale di Sekiro.

Scorrendo la lista degli obiettivi sbloccabili pubblicata dal redditor, infatti, notiamo la presenza di ben quattro Trofei di Argento collegati ad altrettanti finali denominati "Immortal Severance", "Purification", "Return" e "Shura".

Qualora risultasse veritiero, questo leak riuscirebbe già a fornire delle interessanti informazioni sulla "natura" di questi finali alternativi: il medesimo livello di difficoltà suggerito dalla rarità del corrispondente Trofeo, infatti, ci induce a credere che tali finali possano essere raggiunti nel corso di una singola "run", attuando una strategia simile a quella adottata dai "completisti" di Bloodborne attraverso la gestione separata dei salvataggi.

Per poter tentare la scalata ai Trofei e agli Obiettivi Sbloccabili di Sekiro: Shadows Die Twice, in ogni caso, bisognerà attendere fino al 22 marzo, ovvero fino all'uscita del kolossal action di From Software e Activision su PC, PlayStation 4 e Xbox One.