Sekiro: Shadows Die Twice e Spyro: Reignited Trilogy saranno giocabili alla GamesCom 2018

Si avvicina sempre più il momento dell'annuale edizione della GamesCom, e i publisher stanno man mano annunciando ciò che mostreranno nel corso della fiera di Colonia. Nella giornata di oggi è stata Activision a svelare la sua personale line-up che sta preparando per l'evento.

Il publisher ha quindi confermato che i fortunati partecipanti della GamesCom 2018 potranno mettere le mani su alcuni dei giochi più attesi della compagnia. Tra questi, troviamo Sekiro: Shadows Die Twice, l'action-adventure di FromSoftware che dopo la fortuna riscossa con Dark Souls e Bloodborne è ora chiamata alla consacrazione definitiva con un titolo che, almeno in parte, sembra discostarsi dalle precedenti produzioni della software house nipponica.

Ma non è tutto: Activision ha annunciato che i fan potranno giocare in loco anche una porzione di Spyro: Reignited Trilogy, ed avranno inoltre l'occasione di provare una mappa inedita della Beta di Call of Duty: Black Ops 4 e di giocare a Destiny 2: Forsaken, la seconda espansione dello sparatutto MMO di Bungie.

Destiny 2: Forsaken, Spyro The Reignited Trilogy, e Call of Duty: Black Ops 4 saranno rispettivamente pubblicati da Activision il 4 settembre, il 21 settembre, e il 12 ottobre. Sekiro: Shadows Die Twice, invece, è atteso nei primi mesi del prossimo anno. La GamesCom di Colonia si terrà dal 21 al 25 agosto.