Sekiro Shadows Die Twice sta riscuotendo un notevole successo su PC

Sekiro Shadows Die Twice sembra aver riscosso un notevole successo su tutte le piattaforme ma spiccano in particolare i dati emersi da Steam Charts e relativi alla versione PC del gioco From Software.

Attualmente Sekiro è il quarto gioco più popolare su Steam, con una media di 104.000 giocatori attivi in contemporanea ed un picco di 124.000 nel weekend. Numeri che hanno permesso a Sekiro di superare nel weekend di lancio titoli come GTA V e Team Fortress 2, mentre il primo posto di Counter Strike Global Offensive sembra difficilmente raggiungibile (494.000 giocatori attivi).

Ad oggi Sekiro su Steam ha accumulato oltre cinque milioni di ore giocate, niente male se pensiamo che il titolo è stato pubblicato solamente il 22 marzo scorso, appena tre giorni fa. Il gaming "Made in Japan" sta ottenendo buoni apprezzamenti su PC, pensiamo al successo di produzioni come Monster Hunter World ed all'arrivo dei titoli della serie Yakuza.

Relativamente alla versione PC di Sekiro, segnaliamo la disponibilità di una mod per sbloccare il framerate e di mod per le armi, nemici e le texture, la community sembra essere molto attiva e siamo certi che non mancheranno ulteriori sorprese da parte della scena modding.