Sekiro Shadows Die Twice: strategie per sconfiggere il boss La Falena

Le boss fight rappresentano l'apice della sfida nei combattimenti di Sekiro. Uno dei primi ci vedrà affrontare la Falena: in questa mini-guida vi spieghiamo come sconfiggerla, mostrandovi le migliori strategie da adottare sul campo di battaglia.

Trucchi e Strategie per eliminare La Falena

Per sconfiggere Lady Butterfly dovrete essere aggressivi senza mollare mai la presa. Avvicinatevi e colpitela con due colpi, eseguite un parry, quindi infliggete immediatamente altri due colpi. Cercate di farlo nel modo più spedito possibile, così da portare al massimo i danni posturali.

Per quanto riguarda l'equipaggiamento, vi raccomandiamo di usare lo strumento prostetico Shuriken Caricato. Quando la Falena fluttuerà in aria, utilizzate gli Shuriken per riportarla a terra. Se non riuscite nell'intento, preparatevi a schivare i suoi attacchi: se riuscirà ad atterrare su di voi, la sua presa a mezz'aria potrebbe mettervi definitivamente fuori gioco. Imparate a riconoscere l'animazione della presa (segnalata con il kanji rosso), in modo da evitarla con il giusto tempismo.

All'inizio del combattimento tenetevi a distanza media dalla Falena. In tal modo eseguirà degli attacchi più semplici da schivare, e potrete infliggere una buona quantità di danni per ridurre la rigenerazione della postura.

Una volta che la salute del boss si sarà ridotta a metà della barra, avvicinatevi al nemico cercando di bloccare i suoi attacchi, così da rompere in breve tempo la sua postura. All'inizio della seconda fase, invece, posizionatevi sotto la statua gigante per colpire la Falena con un affondo non appena tornerà in campo.

Quando evocherà le illusioni potrete usare il seme donatovi dal NPC prima della boss fight per eliminarle, o in alternativa usare il vostro shuriken per ucciderne un buon numero a distanza di sicurezza. Dopo un po' Falena schioccherà le dita, trasformando tutte le illusioni in proiettili a inseguimento: evitateli correndo ai lati dell'arena.

In questa fase il boss userà anche un attacco pericoloso anticipato dal lancio di due coppie di farfalle. Deviate i fendenti di questa combo, e saltatele in testa durante spazzata con cui si conclude, così da danneggiare gravemente la sua postura e dare gli ultimi colpi di grazia.

Se avete bisogno di altri consigli utili sul nuovo gioco di From Software, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Sekiro.