Sekiro Shadows Die Twice: la Terra Trema nel nuovo Teaser Trailer dedicato a una Creatura

Il mondo di Gioco di Sekiro: Shadows Die Twice è pieno di pericoli. From Software non manca di ribadirlo tramite la pubblicazione di una serie di brevi Teaser Trailer, volta a presentarci alcune delle minacce che dovremo fronteggiare nei panni di The Wolf.

Nel corso delle ultime settimane, la Software House nipponica di aveva presentato avversari di diversa natura. Dalla misteriosa Lady Butterfly, la "Dama Farfalla" che si presenta al nostro cospetto al centro di una location completamente in fiamme fino al minaccioso Chained Ogre, o Ogre Incatenato. In precedenza, i giocatori avevano potuto fare conoscenza anche con Gyoubu Masataka Oniwa, temibile Guerriero in sella ad un altrettanto minaccioso Destriero Nero.

Nel nuovo Teaser Trailer From Software ci presenta invece ufficialmente il "Great Serpent" - il "Grande Serpente". La Creatura, dalle dimensioni veramente colossali, fa la sua misteriosa comparsa mentre The Wolf attraversa una Vallata. La natura ostile dell'enorme Rettile non sembra essere celata dal Teaser, che ne mette anzi in evidenza tutta la sua pericolosità. Come di consueto, trovate il breve filmato direttamente in calce a questa news, in allegato al cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Sekiro: Shadows Die Twice. All'interno di questo, leggiamo la seguente presentazione: "La terra stessa trema mentre la grande bianca creatura striscia attraverso la Vallata...".

Parole che non possono far altro che rappresentare una macabra promessa per i Giocatori e le Giocatrici che saranno abbastanza coraggiosi da cercare di avanzare nel mondo di Sekiro: Shadows Die Twice. Vi sentite pronti a vestire i panni del feroce Shinobi?