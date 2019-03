Sekiro Shadows Die Twice: terzo miglior lancio per un gioco giapponese su Steam

Alle 16:00 di questo pomeriggio, in leggero ritardo rispetto alle edizioni digitali per le altre piattaforme, Sekiro: Shadows Die Twice è approdato anche su Steam. L'attesa aggiuntiva non sembra aver demoralizzato i giocatori PC, che all'orario stabilito si sono letteralmente fiondati in massa sul gioco.

Mentre vi scriviamo, sono ben 108.423 gli utenti che stanno giocando a Sekiro: Shadows Die Twice sulla piattaforma di Valve. Grazie a questo eccezionale risultato, la nuova creatura di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki ha fatto registrare il miglior debutto nel 2019 su Steam, e il terzo miglior lancio in assoluto per quanto concerne i giochi provenienti dal Giappone. Davanti a lui, ci sono solamente Dark Souls 3, che al lancio ha attirato 129.831 giocatori in contemporanea, e l'inarrivabile Monster Hunter World, che invece ne ha accolti ben 329.333. Niente male per un titolo privo di Denuvo e che è già stato piratato. Tutti i dati riportati sono forniti da SteamCharts, portale che può essere visitato liberamente da chiunque.

Tale risultato, in fondo, non stupisce più di tanto. Esattamente come su console, anche su PC sono presenti innumerevoli fan dei lavori di FromSoftware. Nonostante gli anni trascorsi dall'uscita, non è raro imbattersi in un Dark Souls tra i 100 titoli più sulla piattaforma. In questo momento, ad esempio, il terzo capitolo si trova al 56° posto con ben 9.140 giocatori connessi.

Nell'attesa che il nostro Francesco Fossetti emetta il suo verdetto, potete ingannare l'attesa leggendo le sue impressioni su difficoltà e longevità di Sekiro: Shadow Die Twice.