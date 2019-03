Sekiro Shadows Die Twice: il trailer di lancio è ora disponibile in italiano!

A poche ore dalla pubblicazione del trailer di lancio di Sekiro: Shadows Die Twice in lingua inglese, Activision e FromSoftware ha pubblicato anche una versione completamente doppiata in lingua italiana.

Il filmato fornisce un'ampia anteprima della storia che i giocatori saranno chiamati a vivere nei panni dello shinobi conosciuto come il "Lupo con un braccio solo". Sekiro dovrà affrontare nemici straordinari in un mondo cupo e contorto, ovvero il Giappone del periodo Sengoku (tardo 1500) dilaniato da feroci lotte. Avrà a sua disposizione un arsenale di micidiali strumenti protesici e potenti abilità ninja, che potrà utilizzare per compiere azioni furtive, movimenti verticali e combattere fino all'ultimo sangue.

Il titolo dei creatori della serie Dark Souls e di Bloodborne verrà lanciato il 22 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Sekiro: Shadows Die Twice a cura del nostro Francesco Fossetti, che nei giorni scorsi è volato appositamente a Londra per provarlo in maniera estensiva. Digital Foundry, intanto, ha avuto già modo di testare la versione PlayStation 4 Pro, che si è rivelata davvero molto solida.