Sekiro Shadows Die Twice: il Trenino "la Serpe" Thomas appare grazie a una Mod!

State vestendo i panni del Lupo all'interno di una versione PC di Sekiro: Shadows Die Twice? Allora, forse, non vorrete lasciarvi scappare questa peculiare Mod.

Attenzione: se non avete ancora superato questa fase del gioco, potreste non volerne avere alcuna anticipazione, a voi dunque la scelta se proseguire o meno nella lettura di questa news!

Un videogiocatore ha infatti deciso di trasformar radicalmente una delle sequenze di gameplay del titolo, introducendovi un personaggio decisamente inaspettato. In questa fase di gioco, il nostro fedele shinobi deve far fronte ad un'insidiosa minaccia, che gli appare nella forma di una grande serpe bianca. Il suo avvicinarsi è suggerito dal diffondersi all'interno della grande valle di un minaccioso e sommesso sibilo. Se tuttavia l'aspetto della mitologica creatura vi incute troppo timore, potreste volerla sostituire con...il Trenino Thomas!

Il risultato finale ottenuto dal creatore della Mod è certamente notevole. I movimenti del povero Trenino riproducono infatti abbastanza fedelmente l'incedere sinuoso della Serpe bianca di Sekiro, e i nuovi effetti sonori sostituiscono in maniera perfetta il sibilo della creatura. Potete vedere il Trenino "la Serpe" Thomas in azione nel video disponibile in apertura a questa news: cosa ve pare, lo trovate più o meno spaventoso della sequenza originale?

