Sekiro Shadows Die Twice trionfa agli Steam Awards 2019: ecco tutti i vincitori

Con l'avvento del 2020 si conclude il lungo processo di votazioni della community di Steam per decretare i vincitori degli Steam Awards 2019. Gli utenti del negozio digitale di Valve concordano nel dare a Sekiro Shadows Die Twice l'ambito premio per il GOTY PC dello scorso anno.

Dopo aver conquistato il GOTY dei The Game Awards 2019 losangelini, il kolossal soulslike di FromSoftware ottiene anche il premio per il miglior gioco dell'anno di Steam superando la concorrenza di titoli del calibro di Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Star Wars Jedi Fallen Order e Destiny 2.

Senza indugiare oltre, eccovi allora i migliori videogiochi PC del 2019 premiati dall'utenza di Steam:

Steam Awards 2019: vincitori

Gioco dell'Anno - Sekiro: Shadows Die Twice

Gioco VR dell'Anno - Beat Saber

Atto d'Amore - Grand Theft Auto V

Meglio in compagnia - DayZ

Gameplay più Innovativo - My Friend Pedro

Miglior Gioco dalla Trama Profonda - A Plague Tale: Innocence

Miglior Gioco in cui fai Pena - Mortal Kombat 11

Miglior Stile Grafico - GRIS

Tra i giochi premiati dalla community di Steam, citiamo il frenetico Beat Saber con il premio di miglior titolo VR del 2019, lo sparatutto horror DayZ, il picchiaduro Mortal Kombat 11, la toccante avventura narrativa A Plague Tale Innocence e l'intimistica odissea indie GRIS. In cima alla notizia trovate il filmato confezionato da Valve per omaggiare i giochi in nomination e, ovviamente, i vincitori degli Steam Awards 2019.