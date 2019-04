Sekiro Shadows Die Twice: dove trovare tutti i Grani di Rosario

Dopo avervi spiegato come ottenere tutti i Semi di Zucca, in questa mini-guida di Sekiro: Shadows Die Twice vi spiegheremo dove trovare tutti i Grani di Rosario. Combinando questi oggetti potrete aumentare Vitalità e Postura del Lupo.

Grani di Rosario: cosa sono e a cosa servono

I Grani di Rosario sono degli oggetti consumabili sparsi per il mondo di Sekiro: Shadows Die Twice. Ve ne basteranno 4 per costruire una collana di preghiera: questo oggetto potrà essere utilizzato presso un qualsiasi Idolo dello Scultore, con l'effetto di aumentare le statistiche di Vitalità e Postura del protagonista. I Grani di Rosario disponibili nel gioco sono in tutto 40: di seguito vi indichiamo le loro posizioni.

Dove trovare tutti i Grani di Rosario

Dintorni di Ashina

Droppato dal Generale Naomori Kawarada , dopo l'Idolo del Passaggio del Cancello.

, dopo l'Idolo del Passaggio del Cancello. Droppato dall' Orco Incatenato , il secondo miniboss che si incontra a breve distanza dall'Idolo vicino alla scalinata.

, il secondo miniboss che si incontra a breve distanza dall'Idolo vicino alla scalinata. Droppato dal Generale Tenzen Yamauchi , il miniboss situato nella piazza dietro all'Orco Incatenato.

, il miniboss situato nella piazza dietro all'Orco Incatenato. Dopo aver sconfitto il primo boss all'idolo del Cancello del Castello Ashina , attraversate l'arena e salite le scale. Vicino al samurai amichevole usate il rampino per raggiungere l'attico. Il Grano di Rosario si trova all'interno di un forziere, nella stanza più in alto.

, attraversate l'arena e salite le scale. Vicino al samurai amichevole usate il rampino per raggiungere l'attico. Il Grano di Rosario si trova all'interno di un forziere, nella stanza più in alto. Droppato dal Toro Ardente al cancello del Castello di Ashina.

Tenuta Hirata

Droppato dal miniboss Cacciatore di Shinobi , Enshin di Misen, nemico che incontrerete attraversando il ponte.

, Enshin di Misen, nemico che incontrerete attraversando il ponte. Droppato dal Juzou , vicino alla Sala Principale della residenza.

, vicino alla Sala Principale della residenza. Nel Dojo prima del boss Falena. Rompete le porte scorrevoli per rivelare un forziere che contiene il Grano di Rosario.

Castello Ashina

Droppato dal Generale Kuranosuke Matsumoto .

. Droppato da Shikiku Toshikatsu Yamauchi , nell'accampamento nemico del Lago Ashina.

, nell'accampamento nemico del Lago Ashina. Droppato dall' Ombra Solitaria , nella stessa area del miniboss precedente.

, nella stessa area del miniboss precedente. Questo Grano viene venduto al prezzo di 1400 Sen (se siete a corto di crediti, consultate la nostra guida che vi spiega come guadagnare Sen velocemente) da un mercante che trovate vicino all'ingresso delle Segrete Abbandonate.

Droppato da Jinsuke Saze, miniboss che incontrerete nella torre più alta del castello.

Monte Kongo

Droppato dal Guerriero corazzato , miniboss che incontrerete obbligatoriamente in quest'area.

, miniboss che incontrerete obbligatoriamente in quest'area. Droppato da Sen'Un, il centipede, a breve distanza dal terzo Idolo dell'area.

La Forra

Dal primo Idolo della Forra , andate a destra e aggrappatevi alla sporgenza per raggiungere un'area nascosta. Per terra troverete il Grano di Rosario.

, andate a destra e aggrappatevi alla sporgenza per raggiungere un'area nascosta. Per terra troverete il Grano di Rosario. Droppato dal miniboss Shirafuji Occhi di Falco , nemico che incontrerete obbligatoriamente.

, nemico che incontrerete obbligatoriamente. Droppato dal miniboss Centopiedi Braccialunghe Giraffa .

. Una volta sconfitto miniboss Centopiedi potete accucciarvi per entrare in una sezione sotterranea, per poi raggiungere l'uscita sul lato sinistro del tunnel. Dopo usate il rampino per raggiungere la sporgenza sulla sinistra, e sfruttate tutti gli appigli sulla destra per arrivare alla caverna. Proseguite sulla destra per giungere in un vicolo cieco pieno di lucertole: l'oggetto luminoso è il Grano di Rosario.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione di tutti i Grani di Rosario, potete guardare il video riportato in cima. Per altri consigli sul nuovo action game di From Software, invece, potete consultare la nostra Guida introduttiva di Sekiro.