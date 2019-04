Sekiro Shadows Die Twice: dove trovare la Maschera del Drago Danzante

In Sekiro: Shadows Die Twice è possibile ottenere la Maschera del Drago Danzante, uno speciale oggetto che consente di aumentare il potere di attacco del personaggio investendo i punti abilità. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare i tre pezzi della maschera, in modo da assemblarla.

Per ottenere la Maschera del Drago Danzante bisogna trovare i tre frammenti della maschera sparsi nel mondo di gioco, per poi assemblarli. Di seguito vi spieghiamo dove trovarli.

Frammento del Drago

Nella zona del Castello di Ashina troverete il Santuario dell'ingresso delle Segrete Abbandonate. Seduto accanto al Santuario incontrerete un mercante che può vendervi il Frammento del Drago. Per acquistarlo dovrete sborsare 5.000 Sen, un investimento abbastanza oneroso. Se siete a corto di crediti e avete bisogno di riempire le vostre tasche per ottenere il frammento, potete consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare Sen velocemente.

Frammento destro

Il Frammento destro può essere acquistato dal mercante segreto Haruganasi, al costo di 7 Scaglie della Carpa del Tesoro. Questo mercante si trova presso la Tenuta Hirata, sull'isola situata di fronte all'edificio principale. Se avete bisogno di ottenere le scaglie per acquistare il frammento, vi rimandiamo alla nostra guida che vi mostra dove trovare tutte le Scaglie della Carpa del Tesoro.

Frammento sinistro

Il terzo e ultimo Frammento della Maschera del Drago Danzante può essere acquistato dal mercante segreto Koremori, presso l'ultima area che precede il boss finale. In questo caso vi verrà richiesto di sborsare ben 12 Scaglie della Carpa del Tesoro.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i tre frammenti della Maschera del Drago Danzante, potete guardare il filmato proposto in cima.