Sekiro Shadows Die Twice: dove trovare tutte le Scaglie della Carpa del Tesoro

Dopo avervi spiegato dove trovare tutti i Grani di Rosario, in questa mini-guida di Sekiro: Shadows Die Twice vi mostreremo dove trovare tutte le Scaglie della Carpa del Tesoro, oggetti rari che potrete usare come valuta di scambio con i mercanti Harunagasi e Koremori.

Le carpe si trovano in tutti i corsi d'acqua disseminati nel mondo di gioco. Per cacciarle dovrete prima acquisire l'abilità che vi consente di immergervi sott'acqua. Dopo averlo fatto, vi basterà lanciarvi su di esse e colpirle con il giusto tempismo. Saranno molto veloci e tenderanno a fuggire alla vostra presa.

Di seguito elenchiamo le posizioni di tutte le Scaglie della Carpa del Tesoro

Tenuta Hirata

Nel grande lago poco fuori dalla Tenuta Hirata trovate le prime quattro carpe.

Trovate una scaglia sulla sponda sinistra del lago, vicino a una piccola barca.

Buttandovi nel fiume troverete una carpa che nuota sotto il ponte.

Troverete un'altra carpa prima del Bosco di Bambù, nel fiume sotto il ponte.

Castello Ashina

Per trovare la prima carpa immergetevi nel fossato del Castello Ashina.

La seconda scaglia va raccolta sempre dal fondale del fossato.

Monte Kongo

Nei pressi del Monte Kongo trovate due carpe che nuotano nel piccolo stagno sotto al terzo Idolo della Regione.

Abissi di Ashina

Un mercante vi venderà due scaglie per 500 Sen (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare Sen velocemente) l'una all'idolo del Villaggio Mibu.

Partendo dal mercante, raggiungete fiume per trovare un'altra scaglia nel fondale.

Date l'Acqua del Palazzo all'uomo che ha una porta Shinobi sotto il pavimento. Si trasformerà in un Okami e, una volta ucciso, dropperà 5 scaglie da raccogliere.

La Forra

Nel laghetto tra il fortino e la caverna potrete raccogliere due scaglie, durante la quest principale.

Trovate un'altra carpa sul fondale del lago precedente.

Date l'Acqua del Palazzo al chierico del villaggio per trasformarlo in un Okami. Uccidetelo per ottenere 5 scaglie.

Palazzo della Sorgente

Raggiungete l'angolo in alto a sinistra nel cortile del palazzo di Mibu. Immergetevi nel buco per trovare tre scaglie.

Una volta sconfitto il miniboss Shizu, immergetevi nel lago per trovare 7 carpe. Altre 5 vi attenderanno sotto forma di oggetti sul fondo del lago.

Suonate la campana per evocare la Grande Carpa. Datele da mangiare per ottenere fino a un massimo di 3 scaglie.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente tutte le carpe del tesoro, potete guardare il video riportato in cima. Parlando dei due mercanti che accetteranno solo le scaglie come valuta di scambio, segnaliamo che sarà possibile trovare Haruganasi presso la Tenuta Hirata, sull'isola situata di fronte all'edificio principale, mentre Koremori potrà essere incontrato nell'ultima area che precede il boss finale.