Sekiro Shadows Die Twice: dove trovare tutti gli Strumenti Prostetici

Ottenere tutti gli Strumenti Prostetici di Sekiro: Shadows Die Twice vi consentirà di sbloccare il relativo trofeo/obiettivo. Cosa ancora più importante, vi permetterà di equipaggiarvi al meglio contro i boss come La Falena. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarli tutti.

Di seguito elenchiamo le posizioni di tutti gli Strumenti Prostetici di Sekiro, divisi per ogni area della mappa.

Ashina

Castagnola Shinobi: questo strumento può essere acquistato dal mercante nascosto nei paraggi dell'Idolo: Via del Cancello al prezzo di 500 Sen (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare Sen velocemente). Il mercante si trova in una tenda sulla cima di una collina, vicino all'anziana signora e al soldato morente. Potete raggiungerlo usando il rampino.

Shuriken Caricato: Partendo dall'Idolo: Via del Cancello, guardatevi intorno per notare un buco in un cancello di legno. Entrate nel buco con il rampino, raccogliete l'oggetto e portatelo allo Scultore per ottenere lo Shuriken Caricato.

Tenuta Hirata

Ascia Caricata: parlate con l'uomo morente che incontrerete lungo il cammino che porta all'Idolo del Bosco di Bambù. Dopo aver ricevuto le sua indicazioni, eliminate i due nemici che parlano in un piccolo giardino tra le case all'entrata della Tenuta. Aprite il piccolo mausoleo per trovare l'ascia della scimmia, strumento ideale per rompere gli scudi degli avversari.

Corvo della Nebbia: Questo è uno degli strumenti più potenti del gioco, quindi vi consigliamo di ottenerlo il prima possibile. Dall'Idolo del Bosco di Bambù, proseguite in salita rivolgendo lo sguardo a sinistra, e usate il rampino per raggiungere la sporgenza che incontrerete sul bordo del fiume. Tuffatevi in acqua e nuotate controcorrente passando sotto al ponte, arrivate in fondo e usate il rampino per raggiungere la riva sulla destra, poi raccogliete l'oggetto luminoso.

Getto Ardente: questo strumento si trova al centro del falò con i nemici attorno. Dopo aver liberato la zona, avvicinatevi al fuoco finché non appare il prompt che vi richiede di interagire con l'oggetto.

Castello Ashina

Lancia Caricata: dal primo Idolo del Castello Ashina, saltate giù a sinistra verso i due nemici sul ponte sottostante. Eliminateli e raccogliete la chiave che rilasceranno. Scendete giù dal ponte per raggiungere il prossimo Idolo. La Lancia Caricata si trova all'interno di un forziere.

Ombrello Caricato: Partendo dall'Idolo delle Tombe Antiche nel Castello Ashina, saltate giù sul lato sinistro puntando all'edificio con il tetto rotto. Lasciatevi cadere nel buco per trovare un mercante che vi venderà lo strumento per 1500 Sen.

Sabimaru: Dal primo idolo del Castello Ashina, saltate sui tetti del lato destro seguendo i segnali di fumo fino a trovare l'Idolo dell'Anticamera. Adesso entrate nella stanza pattugliata dai samurai. Al piano inferiore troverete 4 nemici e un forziere del tesoro all'interno di una piccola sala adiacente. Aprite il forziere per trovare il Sabimaru.

Forra

Rapimento Divino: Subito dopo il terzo Idolo della Forra, troverete una stanza che ospita il miniboss Centopiedi. Non vi resta che sconfiggerlo per ottenere lo strumento Rapimento Divino.

Fischietto: l'ultimo strumento prostetico viene rilasciato dal boss finale dell'area, la Scimmia Guardiana. Sconfiggetela per ricevere il Fischietto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i vari Strumenti Prostetici, potete guardare il video riportato in cima.