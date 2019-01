Sekiro Shadows Die Twice: tutte le novità nella nostra Video Anteprima

La prossima fatica action ruolistica di From Software sarà foriera di novità, come ribadito dagli stessi vertici della casa di sviluppo giapponese attraverso le numerose interviste concesse in questi mesi per sottolineare questo dato e rimarcare le differenze con i passati lavori firmati da Hidetaka Miyazaki.

Sin dall'annuncio di Sekiro, infatti, From Software ha spiegato più volte che la sua nuova opera non è un altro souls like: nel concept e nello stile, Shadows Die Twice è piuttosto l'erede di Tenchu. Con un netto cambio di rotta sul piano artistico, il fantasy di stampo gotico/medievale ha lasciato spazio all'epica nipponica, che affonda la proprie radici nella mitologia orientale.

Mentre attendiamo l'arrivo di Sekiro sulle nostre console, From Software stuzzica le nostre aspettative tramite una serie di nuove informazioni volte a delineare con più chiarezza la struttura ludica del titolo.

Con la nostra Video Anteprima realizzata da Giuseppe Arace e Francesco Ventrella proviamo così a fare un po' di chiarezza riassumendo tutte le notizie legate alle meccaniche di gioco, all'impianto tecnico e al plot narrativo di Sekiro: Shadows Die Twice nell'attesa che si faccia il 22 marzo per poter interpretare il furioso shinobi dell'ultima epopea action di Miyazaki su PC, PlayStation 4 e Xbox One.