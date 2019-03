Sekiro Shadows Die Twice: uno Sguardo alle Votazioni ottenute su Metacritic

In data venerdì 22 marzo, Sekiro: Shadows Die Twice ha finalmente debuttato sul mercato videoludico, catapultando i giocatori e le giocatrici più temerari nel bel mezzo del Giappone dell'Era Sengoku.

Nei panni di The Wolf, misterioso Shinobi in cerca di vendetta, il Titolo porta con sè un livello di difficoltà e sfida decisamente elevato, come sottolineato dal nostro Francesco Fossetti all'interno della sua ricca Recensione di Sekiro: Shadows Die Twice. Ma come è stato accolto dalla critica internazionale questa nuova opera videoludica partorita dalla mente di Hidetaka Miyazaki? Proviamo a scoprirlo insieme dando uno sguardo alle votazioni ottenute dal Gioco sulla celebre piattaforma di aggregazione delle valutazioni Metacritic.

Come di consueto quando si tratta di Titoli multipiattaforma, il portale presenta una scheda dedicata ad ogni singola versione disponibile di Sekiro: Shadows Die Twice. Di seguito, vi riportiamo i principali dettagli relativi alle votazioni ad ora disponibili sul Metacritic:

Playstation 4 : al momento conta il maggior numero di recensioni, con 19 valutazioni. Queste sono tutte positive e ben 12 non scendono al di sotto di 90/100 .

: al momento conta il maggior numero di recensioni, con 19 valutazioni. Queste sono tutte positive e ben 12 non scendono al di sotto di . Xbox One : con 11 recensioni, qui Sekiro ottiene un metascore pari a 93/100 , con votazioni che partono da 80/100 ed arrivano sino a 100/100.

: con 11 recensioni, qui Sekiro ottiene un metascore pari a , con votazioni che partono da 80/100 ed arrivano sino a 100/100. PC: è, al momento, la versione che conta il minor numero di recensioni, pari attualmente a sette. Con giudizi nuovamente compresi tra 80/100 e 100/100, il Gioco From Software ottiene qui una media di 91/100.

Insomma, sembra proprio che la critica videoludica abbia decisamente apprezzato l'operato di Casa! Nel caso in cui anche voi vi stiate dilettando con la difficoltà proposta nel Titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una Guida di Sekiro Shadows Die Twice , utile ad approfondire combattimento, armi ed abilità.