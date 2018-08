Sekiro Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo 2019, rivelata la Collector's Edition

A sorpresa, From Software ha annunciato tramite i propri canali social la data di uscita di Sekiro: Shadows Die Twice. La nuova IP degli autori di Dark Souls e Bloodborne arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 marzo 2019.

La software house giapponese ha inoltre rivelato Collector's Edition di Sekiro: Shadows Die Twice che include il gioco completo, la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete che potremo collezionare in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale. From Software aprirà i preordini di entrambe le edizioni a breve.