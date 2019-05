Sekiro: Shadows Die Twice ha venduto più delle aspettative di Activision

Che Sekiro: Shadows Die Twice sia stato un successo, sia commerciale che di critica, è cosa ormai assodata. Le ultime dichiarazioni di Activision però, ci danno un'ulteriore idea di quanto il gioco abbia venduto bene, superando addirittura le loro più rosee aspettative.

Sekiro: Shadows Die Twice ha piazzato ben due milioni di copie in meno di dieci giorni dalla release, sbalordendo i vertici della compagnia, come detto da Collister Johnson, COO di Activision.

"Il primo trimestre dell'anno è stato estremamente di successo, con la release di Sekiro, risultato della collaborazione di Activision con sviluppatori di alta qualità, che hanno alzato il nostro livello di publishing e marketing. Non potremmo essere più contenti della collaborazione, il risultato e la risposta del pubblico nei confronti del gioco di FromSoftware".

A questi numeri vanno aggiunte le 1.4 milioni di copie digitali del gioco vendute nel mese di marzo, che hanno reso quello di Sekiro il lancio migliore della compagnia, surclassando quello di Dark Souls 3, che ne aveva vendute circa 200.000. Che ne pensate di questi numeri?

