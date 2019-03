Sekiro Shadows Die Twice in vetta alla classifica EMEAA, superato The Division 2

In un periodo non propriamente tranquillo per la compagnia dal punto di vista finanziario e strutturale, sembrerebbe che Activision abbia centrato in pieno la scommessa fatta con From Software ed il suo Sekiro: Shadows Die Twice, action game che ha saputo mettere alle corde anche i più abili veterani della serie di Dark Souls.

Il nuovo gioco diretto da Hidetaka Miyazaki è riuscito a piazzarsi al primo posto della classifica di vendite dei territori EMEAA (Europa, Medio Oriente, Asia, Africa), scalzando dalla vetta Tom Clancy's The Division 2, precedentemente detentore del primato. Sekiro è stato il gioco di maggior successo commerciale fino alla settimana terminata sabato 24 marzo (il titolo è stato pubblicato solo due giorni prima), tenendo conto delle classifiche digitali, retail e combinate. Di seguito, vi riportiamo per intero la top 10 (unità fisiche e digitali):

Sekiro: Shadows Die Twice Tom Clancy's The Division 2 FIFA 19 Grand Theft Auto V Far Cry New Dawn Red Dead Redemption II New Super Mario Bros. U Deluxe Watch Dogs 2 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Mario Kart 8 Deluxe

Sorprendente la risalita di Watch Dogs 2 che passa dalla posizione 258 della scorsa settimana all'ottavo posto odierno: molto probabilmente gli sconti di Primavera lanciati da Ubisoft hanno fatto la differenza in questo senso. Non fa quasi più testo invece l'onnipresente Grand Theft Auto V che ormai a quasi 6 anni di distanza continua ad essere uno dei titoli più gettonati in tutto il mondo.