Sekiro Shadows Die Twice: Video Anteprima del nuovo action/adventure di FromSoftware

Nel corso della recente Gamescom di Colonia, il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di testare una demo di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo e promettente action/adventure in sviluppo presso FromSoftware.

Il titolo diretto da Hidetaka Miyazaki può vantare un sistema di combattimento di qualità unito ad una direzione artistica davvero suggestiva. Si configura come un riuscito ibrido tra la serie di Tenchu e quella Souls: il risultato rispecchia appieno le nostre aspettative. Mancano però molti mesi all'uscita e resta ancora tanto da svelare, a partire dalla storia fino ad arrivare alle diverse possibilità offerte dal sistema di combattimento. Ciò che abbiamo avuto modo di vedere, in ogni caso, lascia spazio a pochissime incertezze.

Se siete curiosi di saperne di più, allora vi invitiamo caldamente a guardare la Video Anteprima allegata in apertura di notizia e a leggere l'Anteprima di Sekiro: Shadows Die Twice a cura di Giuseppe Arace. Prima di lasciarvi, ricordiamo che il titolo verrà pubblicato da Activision il prossimo 22 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. "Il Giappone Feudale di Sekiro è un luogo in cui non vediamo l'ora di morire".