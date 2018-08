Sekiro Shadows Die Twice: il nuovo gioco degli autori di Dark Souls (Video Anteprima)

Sekiro Shadows Die Twice è il nuovo gioco degli autori di Bloodborne e Dark Souls: lo abbiamo (ri)provato alla Gamescom di Colonia dopo il primo contatto avvenuto all'E3 di Los Angeles. Vi raccontiamo le nostre impressioni con una nuova Video Anteprima.

Il Giappone Feudale di Sekiro è un luogo in cui non vediamo l'ora di tornare per affrontare la morte che si annida dietro l'angolo. Dinamico e impegnativo nel combat system, suggestivo sul fronte della direzione artistica, l'ultimo gioco di Hidetaka Miyazaki ibrida la serie di Tenchu con quella di Dark Souls per un risultato che soddisfa pienamente le nostre aspettative.

Resta ancora tanto da svelare, partendo dall'enigmatica storyline e giungendo fino alle diverse possibilità offerte dal sistema di combattimento. Al momento, però, Shadows Die Twice lascia spazio a pochissime incertezze, per quella che si preannuncia una nuova IP in grado di raccogliere l'eredità di Fro Software.

Ricordiamo che Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, insieme a una Collector's Edition che include il gioco completo, la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete ottenibili in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.