Sekiro Shadows Die Twice: Video Anteprima del nuovo gioco di From Software

A Los Angeles abbiamo dato uno sguardo più approfondito a Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo gioco di From Software confermato con un trailer durante la conferenza Xbox E3 2018. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul titolo con una nuova Video Anteprima.

Sekiro Shadows Die Twice è stata una delle più grandi sorprese dell'E3 2018: dalla collaborazione tra Activision e From Software nasce un gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale, un nuovo action adventure dal sofisticato level design che può contare sulla direzione creativa di Hidetaka Miyazaki, il padre di Dark Souls.

Parlando delle meccaniche di gioco, il titolo promette la presenza di nemici imponenti, la possibilità di sfruttare il level design verticale e la libertà di alternare approcci stealth o più diretti. In generale, il ritmo dei combattimenti sembra puntare alla rapidità di esecuzione, accostandosi in questo senso a quello di Bloodborne. L'esplorazione, inoltre, tornerà a ricoprire un ruolo chiave per chi vuole scoprire zone segrete, nemici nascosti e personaggi misteriosi, il tutto con un livello di sfida settato verso l'alto.

Ricordiamo che Sekiro Shadows Die Twice è atteso nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con la nostra Video Anteprima del gioco: la trovate in cima alla notizia.