Sekiro Shadows Die Twice: trailer per la GOTY Edition e l'update gratis autunnale

Mancano pochi giorni al lancio della Game of the Year Edition di Sekiro Shadows Die Twice, fissato per il 28 ottobre, e Activision ha deciso di ricordarcelo pubblicando un nuovo trailer che potete ammirare in cima a questa notizia.

La Game of the Year Edition di Sekiro Shadows Die Twice offrirà una confezione cartonata con un artwork inedito e un libretto con guide e tecniche di combattimento, e sarà accompagnata dal lancio di un corposo aggiornamento autunnale che sarà gratis per tutti i giocatori. Le novità sono piuttosto consistenti, e comprendono: una modalità che permetterà di ri-affrontare tutti i boss precedentemente sconfitti in rapida successione; tre nuove forme per il Lupo Bianco, sbloccabili soddisfacendo determinate condizioni, tra cui "Old Ashina Shinobi" and "Tengu"; i Remnant, delle registrazioni delle proprie azioni di massimo 30 secondi che possono essere inviate agli altri giocatori con un messaggio scritto in allegato, con lo scopo di aiutarli a superare determinate sezioni dell'avventura.

L'aggiornamento autunnale di Sekiro Shadows Die Twice potrà essere scaricato a partire dalla ore 19:00 di giovedì 28 ottobre su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco, ossia PlayStation 4, Xbox One e PC. Ricordiamo che il 29 ottobre Sekiro Shadows Die Twice arriva pure su Google Stadia.