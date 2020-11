Da Sekiro a The Last Guardian: nuovi test sulla retrocompatibilità di PS5

Come ormai noto, l'hardware di PlayStation 5 potrà essere sfruttato anche per dedicarsi alla quasi totalità delle produzioni destinate a PlayStation 4, grazie al supporto alla retrocompatibilità.

Gli appassionati desiderosi di giocare a titoli dell'attuale generazione sulla futura ammiraglia Sony avranno dunque la possibilità di farlo. Di recente, vi abbiamo proposto i risultati dei primi test di Bloodborne su PS5, ma ora emergono ulteriori interessanti dettagli. Dalle pagine del Canale YouTube di NX Gamer, rapidamente segnalato dall'utenza di Resetera, fa infatti la sua comparsa un video decisamente interessante, interamente dedicato alla retrocompatibilità su PlayStation 5.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato propone concisi estratti di numerose produzioni PlayStation 4, presentando i primi risultati dei test da lui condotti dal content creator sul frame rate. I giochi presentati sono molti e spaziano ampiamente in termini di genere e periodo di pubblicazione. Tra i protagonisti possiamo ad esempio citare Assassin's Creed: Unity, Days Gone, The Last Guardian, Sekiro: Shadows Die Twice, Ghost of Tsushima e altri. Per tutti i dettagli, vi lasciamo alla visione dell'interessante filmato.



