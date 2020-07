Sekiro torna nei negozi con la Game of the Year Edition

A sorpresa nella giornata di ieri Activision e FromSoftware hanno annunciato un massiccio aggiornamento per Sekiro Shadows Die Twice, scopriamo ora che l'update sarà incluso anche nella riedizione del gioco in arrivo a fine anno in Giappone.

Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition uscirà nel paese del Sol Levante il prossimo 29 ottobre (stesso giorno di pubblicazione dell'aggiornamento) esclusivamente in formato PS4 al prezzo di 4.800 yen (38 euro al cambio attuale). Ma quali sono i contenuti di questa edizione? Il gioco completo aggiornato con l'update autunnale, una confezione cartonata con artwork inedito e un libretto con guide e tecniche di combattimento.

Una delle sorprese più importanti in arrivo riguarda l'aggiunta di nuove sfide a cui accedere con gli Idoli dello Scultore, inoltre l'aggiornamento includerà nuove tipologie di abiti esclusivamente cosmetici, come specificato dagli sviluppatori. Altra novità è invece legata ai Remnants, registrazioni della durata di 30 secondi che potranno essere viste dagli altri giocatori insieme ad un breve messaggio.

Un modo per ringraziare i cinque milioni di player che hanno giocato con Sekiro Shadows Die Twice in questi mesi, ricordiamo che il gioco FromSoftware arriverà anche su Google Stadia il prossimo autunno, presumibilmente in contemporanea con il nuovo aggiornamento e con il lancio della GOTY Edition.