Sekiro ha venduto 1.4 milioni di copie digitali al lancio, superato Dark Souls 3

Sekiro Shadows Die Twice è stato il secondo gioco più venduto a marzo 2019 in Nord America, superato solo da Tom Clancy's The Division 2, ma quanto ha venduto esattamente il nuovo gioco di FromSoftware?

In mancanza di dati precisi sul retail, ci pensa SuperData a fornire alcune interessati cifre, comunque limitate al solo mercato digitatale. Secondo quanto riportato, Sekiro ha totalizzato 1.4 milioni di download nel mese di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, superando così gli 1.2 milioni di download di Dark Souls III ad aprile 2016.

Si tratta di numeri importanti ma c'è da ricordare come in oltre tre anni il mercato digitale su console sia incredibilmente cresciuto, fattore che ha probabilmente contributo all'aumento delle vendite rispetto al precedente gioco di FromSoftware.

Queste cifre non includono come detto le copie fisiche, in ogni caso Sekiro sembra aver riscosso un notevole successo, chissà che Activision non decida di trasformarlo in un franchise...