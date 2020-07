Sekiro: quanto ha venduto il gioco di FromSoftware?

Un nuovo corposo aggiornamento di Sekiro Shadows Die Twice arriverà il prossimo autunno, Activision ha approfittato di questo annuncio per rivelare anche il numero di copie vendute dal gioco FromSoftware.

Il publisher fa sapere che il gioco ha raggiunto e superato quota cinque milioni di copie distribuite in tutto il mondo, un risultato sicuramente positivo per una nuova IP. Sekiro è stato lanciato nel marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e arriverà il prossimo autunno su Google Stadia come annunciato durante l'evento Stadia Connect di luglio.

Al momento FromSoftware è impegnata su Elden Ring e non sappiamo se la compagnia giapponese abbia messo in cantiere un sequel del gioco, l'universo di Sekiro si è espanso ad oggi con il manga Hanbei L'Immortale ma lo studio di Dark Souls ha più volte fatto capire di voler riprendere in mano la storia del Lupo tornando così a lavorare su Sekiro Shadows Die Twice.

A ottobre il gioco verrà ripubblicato in Giappone come Sekiro Game of the Year Edition per PS4, questa riedizione include il prossimo grande aggiornamento, una confezione cartonata e un volumetto con guide, trucchi e tecniche di combattimento.