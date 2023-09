Sekiro vola a oltre 10 milioni di copie distribuite, un successo per FromSoftware

Uscito nel marzo 2019, Sekiro Shadows Die Twice ha raggiunto e superato quota dieci milioni di copie distribuite in poco più di quattro anni, l'annuncio ufficiale arriva direttamente da Activision-Blizzard e FromSoftware, che hanno ringraziato la community per questo risultato.

Sekiro è uno dei più apprezzati giochi di FromSoftware, il gioco ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica anche grazie al passaparola e al continuo apprezzamento del pubblico, negli anni le vendite si sono mantenute stabili e poi sono cresciute fino a raggiungere un totale di dieci milioni a quattro anni da lancio su PC, PS4 e Xbox One.

Sono in tanti a sperare in Sekiro 2, al momento però non c'è traccia di un seguito, con FromSoftware impegnata sul supporto post lancio di Armored Core 6 Fires of Rubicon e sulla prima espansione di Elden Ring, intitolata Shadow of Erdtree e in arrivo presumibilmente non prima della seconda metà del 2024.

Elden Ring è la nuova gallina dalle uova d'oro per lo studio giapponese, con oltre 17 milioni di copie vendute in pochi mesi, è facile immaginare come FromSoftware sia dunque impegnata a prendersi cura di quello che probabilmente diventerà un vero e proprio franchise con giochi, film, fumetti, romanzi e serie TV.