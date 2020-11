Sekiro vs Ghost of Tsushima: il Lupo contro Jin Sakai, chi è il più forte?

In un sondaggio indetto dalla community di ResetEra, i frequentatori del popolare forum videoludico s'interrogano sull'esito di un'ipotetica sfida tra il Lupo di Sekiro Shadows Die Twice e Jin Sakai di Ghost of Tsushima.

I protagonisti delle due avventure, in effetti, incarnano una diversa visione del Giappone Feudale e abbracciano uno stile di combattimento opposto, dando così modo agli appassionati di lanciarsi in un'accesa discussione sulle capacità del Lupo e di Jin. Chi dei due, quindi, dovrebbe prevalere in un scontro all'arma bianca?

Nel momento in cui scriviamo, dei 248 partecipanti al sondaggio ben 189 (il 76,2% del totale) ha indicato nel Lupo di Sekiro il vincitore di questa fittizia sfida a distanza contro Jin Sakai di Ghost of Tsushima. Solo il 23.8% dell'utenza, allo stato attuale, ritiene quindi che il samurai dell'ultima avventura a mondo aperto di Sucker Punch possa prevalere in uno scontro con lo shinobi dell'ultimo soulslike firmato FromSoftware.

Fantasticando sull'esito di questo scontro, c'è però chi si spinge a considerare Jin Sakai come una sorta di "Batman ancestrale" che, pur senza possedere le capacità "da Superman" del Lupo, dovrebbe essere perfettamente in grado di battere l'eroe di Sekiro dopo un'attenta fase preparatoria e uno studio minuzioso del terreno di scontro. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo al nostro speciale su combattimento e abilità di Sekiro.