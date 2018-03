Sembra che Suda51 abbia annunciato i remaster di Killer 7 e Flower, Sun and Rain

Stando ad alcune voci di corridoio emerse in queste ore sul web, pare proprio cheabbia annunciato i remaster didurante l'evento HOPPER'S. La conferma ufficiale arriverà a breve?

Come riportato sul forum di ResetEra, sono diverse le fonti che stanno diffondendo questa notizia: pare proprio che i remaster di Killer 7 e Flower, Sun and Rain siano stati confermati da Suda51, senza però fornire ulteriori indicazioni sulle piattaforme di destinazione o sulla finestra di lancio.

Che il game director giapponese avesse intenzione di realizzare un remake/remaster di Killer 7, comunque, era cosa nota già dallo scorso ottobre, quando lo stesso Suda51 fece la seguente osservazione: "Per quanto riguarda Killer 7, credo che oggi come oggi non sarebbe molto semplice da giocare. Si tratta di un gioco che mi piacerebbe aggiornare e rivisitare secondo gli standard odierni."

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'autore avrebbe annunciato anche il remaster di Flower, Sun and Rain, particolare avventura dai tratti surreali che fece la sua prima comparsa nel 2001 su Nintendo DS. Dal momento che si tratta di rumor non ancora confermati, vi invitiamo a prendere la notizie con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

Cosa vi aspettereste da una versione riveduta e corretta di Killer 7 e Flower, Sun and Rain?