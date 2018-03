Sembrerebbe che Switch stia resettando il conteggio di ore giocate dopo il suo primo anno

Pur non presentando un log completo delle attività come avviene su 3DS, Nintendo Switch tiene conto delle ore giocate per ognuno dei titoli presenti nelle personali librerie dei suoi utenti.

A quanto pare, con la console che raggiunge il traguardo del suo primo anniversario in alcune parti del mondo, sembrerebbe che Switch stia resettando i playtime dei giocatori. Come potete notare tramite l'immagine riportata in calce, il tempo di gioco di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sta tornando a zero nel caso di diversi giocatori. È possibile che si tratti solo di un bug, e non di una funzionalità voluta da Nintendo. Per questo motivo, non ci resta che attendere un eventuale comunicato da parte della casa di Kyoto.