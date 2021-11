Senatore USA attacca i videogiochi: rendono gli uomini poco virili e riducono i matrimoni

Intervenuto ad una riunione di conservatori, il Senatore USA Josh Hawley ha tenuto un discorso che facendo velocemente il giro della rete per le invettive lanciate contro i videogiochi, giudicati dall'esponente del Partito Repubblicano come una la causa del "calo di mascolinità e matrimoni" registrato nel Paese.

Il politico del Missouri è infatti salito sul palco della conferenza tenuta dal National Conservatism per denunciare quella che, a suo giudizio, è la vera e propria guerra alla mascolinità e al ruolo che gli uomini dovrebbero avere nella società statunitense, una battaglia ideologica che starebbe avendo luogo sui social e i media tradizionali.

Il Senatore USA ha spiegato che "la responsabilità è uno dei grandi doni che Dio ha fatto all'umanità, e gli uomini devono essere sempre ritenuti responsabili delle azioni che compiono. Eppure, possiamo essere sorpresi del fatto che, dopo anni in cui ci è stato detto che il problema è la virilità, sempre più uomini si rifugiano nell'ozio, nella pornografia e nei videogiochi?".

Per corroborare questa (a dir poco opinabile) tesi, l'esponente del Partito Repubblicano ha citato il caso di un uomo che ha deciso di lasciare gli studi per dedicarsi ad altro, chiamando ancora una volta in causa gli effetti deleteri dei videogiochi, della pornografia e del "rifugio nell'enclave dell'ozio" come fattori che l'avrebbero spinto ad abbandonare ogni sua responsabilità sociale. In chiusura del suo intervento, il politico ha lanciato un appello ai presenti chiedendo loro di appoggiarlo nella sua proposta di legge per creare un sussidio per sostenere chi desidera "rientrare nella società" e riguadagnare la mascolinità perduta con l'intento di sposarsi e trovare un impiego.

Le dichiarazioni del Senatore Hawley rientrano nel novero delle opinioni espresse da altri politici e da alcuni esponenti dei media generalisti: stando a un controverso articolo pubblicato a settembre dal Telegraph, ad esempio, i videogiochi sarebbero tempo sprecato per gli adulti, in particolare per gli adulti maschi.