Sennheiser lancia GSP 500, le nuove cuffie gaming aperte

Per i gamer appassionati che durante il gioco vedono svanire le pareti della propria stanza, per chi vuole immergersi totalmente nella realtà virtuale ed è alla continua ricerca di emozionanti avventure,lancia, cuffie che garantiscono suoni incredibilmente realistici, trasportando i gamer al centro dell’azione.

Le GSP 500 sono così comode che non sembra nemmeno di indossarle: grazie all’ergonomia migliorata, alle performance del microfono e alla loro eccezionale durabilità, assicurano un’esperienza di gioco unica ed emozionante! Sono caratterizzate da un sistema di speaker aperti, posizionati all’interno dei padiglioni, progettati e realizzati da Sennheiser per offrire suoni straordinariamente chiari e naturali, assicurando estrema fedeltà della scena sonora e dell’ambiente di gioco. La risposta in bassa frequenza è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, per consentire agli appassionati di videogame di sentirsi ancora più immersi nell’esperienza di gioco.

Indossabilità perfetta per tutti i gamer

Le GSP 500 sono state progettate per assicurare perfetta vestibilità su tutte le tipologie di viso: l’archetto è infatti dotato di cerniere metalliche a due assi che assicurano totale libertà di movimento, e di un innovativo meccanismo che consente di adattare la cuffie in base alle proprie esigenze, garantendone la comodità ed evitando che risultino troppo strette.

Il comfort è assicurato dai cuscinetti ergonomici progettati per all’orecchio e realizzati in tessuto traspirante, appositamente selezionato da Sennheiser. Inoltre, il design aperto e ventilato dei padiglioni garantisce la massima comodità anche durante lunghe sessioni, per vivere le avventure dei propri videogiochi come se fossero reali.

Comunicazione chiara e nessuna distrazione

"Come le altre cuffie gaming di Sennheiser, le GSP 500 sono state progettate da zero, per migliorare ogni aspetto dell’esperienza di gioco e permettere ai gamer di dare il meglio di sé durante la sessione” – spiega Andreas Jessen, Head of Product Management Gaming, Sennheiser Communications A/S. – “Oltre a garantire una riproduzione fedele della scena sonora ed assicurare totale comfort durante l’utilizzo, per offrire un’esperienza di gioco totalmente immersiva la cuffia gaming deve essere estremamente facile da utilizzare e consentire chiarezza nella comunicazione anche nel corso di azioni veloci e concitate”.

GSP 500 è la soluzione a portata di mano per le esigenze dei gamer più appassionati: il microfono può essere disattivato semplicemente sollevando l’asta ed è dotato di un innovativo sistema di cancellazione del rumore che assicura comunicazioni estremamente chiare tra i giocatori. Inoltre, i comandi posti sul padiglione consentono di regolare il volume durante la sessione di gioco, per rilevare anche il più piccolo movimento degli avversari e sentirsi protagonisti del videogioco.

Le GSP 500 sono compatibili con PC, Mac e console con ingresso jack da 3.5mm. Il sistema a bassa impendenza di cui sono dotate ne migliora l’utilizzo anche con i dispositivi mobili di bassa potenza e permette di vivere emozionanti avventure di gioco anche in movimento. Le GSP 500 saranno disponibili a partire dall’inizio di Maggio 2018 al prezzo consigliato di € 229,00.