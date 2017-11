Sennheiser presenta le nuove cuffie gaming GSP 300 e GSP 350

: Come stupire gli amici appassionati di videogames sempre attenti alle ultime novità? Le cuffiesono il regalo perfetto per conquistare anche i gamer più esigenti.

Appositamente pensate per veri hardcore gamers, GSP 300 e GSP 350, grazie al microfono con tecnologia noise cancelling di ultima generazione di cui sono dotate, eliminano il rumore proveniente dall’ambiente circostante migliorando la riproduzione della voce e permettendo così di immergersi completamente nel gioco. L’archetto sdoppiato e lo snodo sulle capsule ne migliorano l’indossabilità; gli ampi padiglioni, dotati di soffici cuscinetti in memory foam garantiscono il massimo comfort anche durante l’uso prolungato. Il design di tipo circumaurale ad acustica chiusa enfatizza i bassi e consente di sentirsi completamente immersi nella realtà virtuale. I tasti di controllo volume sono posti direttamente sulla capsula, per facilitarne la regolazione, e la funzione mute è attivabile automaticamente posizionando il microfono in verticale.

L’eccellente qualità audio delle cuffie Sennheiser riproduce fedelmente tutti i dettagli acustici e rumori (compresi quelli che accompagnano, ad esempio, mosse degli avversari o bonus speciali da prendere) pensati dagli sviluppatori di videogame, permettendo di vivere un’esperienza di gaming a 360° ancora più immersiva e allo stesso tempo di migliorare le proprie performance.