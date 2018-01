Sennheiser presenta le nuove cuffie gaming GSP 600

Nelle sfide ad alto livello, le cuffie devono rispondere perfettamente alle esigenze dei gamer: le nuove, sviluppate sul successo delle, acclamate come le migliori cuffie chiuse da gioco, offrono prestazioni audio e funzionalità del microfono migliorate, maggiore comfort e durata.

Le GSP 600 consentono di mantenere la calma e il controllo anche nelle sessioni di gioco più lunghe e impegnative. Grazie al design ancora più ergonomico, alle nuove capsule, i nuovi materiali, l’innovativo archetto regolabile e l’avanzato sistema di snodi, offrono una vestibilità ancora più comfortevole.

Le nuove GSP 600 offrono una qualità del suono davvero eccellente che supera le aspettative anche dei gamer più esigenti: sono dotate di un nuovo e migliorato sistema di altoparlanti progettato e prodotto da Sennheiser, con bobina in alluminio che migliora la qualità audio specialmente dei bassi, per un’esperienza di gioco ad alto impatto o per godere di tutta la complessità sonora di un film. Il livello di calibrazione dell’audio è studiato in modo che i bassi non sovrastino i medi o gli alti, per un'incredibile fedeltà e realismo che consentono di captare ogni minimo rumore e reagire più velocemente alle mosse degli avversari.

Grazie all’innovativo sistema di trasmissione del microfono, le GSP 600 eliminano efficacemente il rumore garantendo comunicazioni cristalline durante le sessioni di gioco. Il controllo dell'audio è rapido e intuitivo: il microfono può essere disattivato sollevando l’asta e la rotella del volume è integrata nella capsula.

Migliora il tuo comfort

Grazie al nuovo design più ergonomico e alle capsule realizzate con memory foam di alta qualità, le GSP 600 aderiscono perfettamente all’orecchio migliorando l’isolamento acustico e il comfort. Questo nuovo design elimina in modo più efficace il rumore esterno e impedisce al suono di disperdersi, preservando l'intensità delle basse frequenze. Il padiglione è realizzato in similpelle e pelle scamosciata per non attaccarsi al viso neanche nel pieno dell’adrenalina del gioco. Design e stile uniti a comfort e praticità: le GSP 600 son un accessorio cool sotto tutti i punti di vista!

Le GSP 600 presentano un innovativo sistema di snodi in metallo che migliora la libertà di movimento, aumentando la resistenza all’usura da sempre caratteristica peculiare dei prodotti Sennheiser. Questo straordinario meccanismo migliora la vestibilità, adattandosi a tutte le tipologie di viso, grazie

all’Adjustable Contact Pressure, nuova caratteristica dell’archetto che permette ai gamers di scegliere la vestibilità più adatta alle proprie preferenze, garantendo perfetta aderenza senza mai stringere.

"Per creare le GSP 600 siamo partiti dalle nostre cuffie chiuse top di gamma e ne abbiamo ulteriormente migliorato caratteristiche e performance" - ha spiegato Andreas Jessen, Head of Product Management Gaming, Sennheiser Communications A/S - "Le Game Zero hanno segnato un momento epocale nel mondo delle cuffie gaming di alta qualità, perchè sono state completamente sviluppate a partire dalle esigenze dei gamer. Nel modello successivo, le GSP 600, siamo rimasti fedeli a questo principio realizzando un prodotto ancora più performante, con una vestibilità eccezionalmente comoda che si adatta perfettamente ad ogni singolo giocatore, che può sentirsi completamente immerso nelle avventure del gioco".

Le GSP 600 sono compatibili con PC, Mac e console con ingresso jack da 3,5 mm. L'uso con dispositivi mobili di bassa potenza è migliorato grazie alla bassa impendenza delle capsule che ottimizza l’esperienza di gioco anche in movimento. Le GSP 600 sono disponibili dalla fine di gennaio 2018 al prezzo consigliato di € 249.00.